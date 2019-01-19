В Мариуполе на меткомбинате в субботу погиб работник

В Мариуполе на меткомбинате в субботу погиб работник, еще один человек пострадал, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

"19 января в 17:30 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о гибели и травмирования сотрудников на ЧАО ММК "Ильича", "Аглофабрика", 2 корпус, - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели установили, что сотрудники подрядной организации проводили ремонтные работы на производственной площадке на высоте 18 метров. Во время проведения работ произошло обрушение железобетонной плиты подкранового галереи, в результате чего один рабочий 1977 г.р. погиб. Второй рабочий 1973 г.р., с предварительным диагнозом: ушиб мягких тканей правой лопатки поясничного крестцового отдела, госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. Мариуполь №1, состояние удовлетворительное.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти.