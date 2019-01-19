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17:54 19.01.2019

Боевики осуществили провокационные обстрелы территории у КПВВ "Станица Луганская", никто не пострадал

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Боевики осуществили провокационные обстрелы территории у КПВВ "Станица Луганская", никто не пострадал

Боевики в субботу днем осуществили провокационные обстрелы из пулеметов территории возле КПВВ "Станица Луганская", пострадавших среди украинских военных и местного населения нет, сообщает пресс-группа оперативно-тактической группировки "Север".

"В обеденное время … бандформирования вместе со своими российскими хозяевами совершили пулеметные провокационные обстрелы вблизи КПВВ "Станица Луганская" в направлении Красного Яра", - говорится в сообщении пресс-группы на странице в Фейсбуке.

В результате обстрелов ни один мирный житель и военнослужащий объединенных сил не пострадал.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом договоренности и не поддаваясь на провокации. Ситуация в этом районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #станица_луганская #оос #обстрелы
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