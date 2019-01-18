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22:30 18.01.2019

Порошенко поздравил Германию с началом непостоянного членства в СБ ООН

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Порошенко поздравил Германию с началом непостоянного членства в СБ ООН

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом поздравил Германию с началом непостоянного членства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Сразу после прилета из Черкасской был рад пожать руку министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, который завершал свой визит в Украину" – написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Глава украинского государства также поздравил Германию с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН.

"Поздравил Германию с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН с 1 января 2019 года, где одним из ключевых приоритетов Берлина определено поддержку усилий по восстановлению территориальной целостности Украины" – отметил президент Украины.

Теги: #президент #поздравления #украина #встреча #германия
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