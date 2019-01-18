События

15:13 18.01.2019

Более 1,5 тыс. задержанных таможенниками в Борисполе щеглов выпустят на свободу - Семерак

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Более 1,5 тыс. задержанных таможенниками в Борисполе щеглов выпустят на свободу - Семерак

Задержанных украинскими таможенниками в Борисполе (Киевская обл.) щеглов, которых пытались незаконно вывезти в Иорданию, выпустят на свободу, сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, 15 января в Борисполе таможенники задержали груз с 1600 живыми птицами, которых незаконно пытались вывезти в Иорданию. После изъятия птицы находились на территории конного клуба "Магнат" под Киевом.

"Минприроды вместе с Институтом зоологии сразу рекомендовали выпустить их на свободу, поскольку по предварительной информации, птицы были выловлены в дикой природе", - рассказал О.Семерак.

Для подтверждения этих данных была создана специальная комиссия, в которую вошли ветеринары и орнитологи.

По словам министра экологии, специалисты подтвердили, что жизни птиц ничего не угрожает, и они смогут адаптироваться к естественной для них среде. "Щегол – птица местная для Украины и зимует она также в наших краях. К сожалению, 67 птиц погибли", - резюмировал О.Семерак.

По его словам, Минприроды не выдавало ни одного разрешения на вылов этого вида птиц из дикой природы. Он выразил надежду, что правоохранительные органы отреагируют на обращение Государственной экологической инспекции и откроют уголовное производство, чтобы выяснить всю историю происхождения птиц и привлечь к ответственности лиц, причастных к контрабанде птиц.

Теги: #госпогранслужба #птицы #семерак
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