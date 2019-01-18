События

12:45 18.01.2019

Тактические учения по обороне побережья провели пограничники близ Мариуполя

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Тактические учения по обороне побережья провели пограничники близ Мариуполя

Во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил Сергея Наева по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава ООС, пограничники Донецкого отряда вблизи Мариуполя провели тактические учения по обороне побережья, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Действуя в составе подразделений, военнослужащие выполнили тактические и огневые задачи по уничтожению разведывательных и передовых групп условного десанта противника", - сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

В информации отмечается, что такие мероприятия традиционно начались с поднятия по тревоге.

"Преодолевая расстояние в десятки километров по пересеченной местности, пограничники совершили марш в район выполнения боевой задачи. Такой маршрут стал определенным испытанием для водителей боевых машин и помог приобрести практический опыт по эксплуатации и управлению техникой в сложных условиях местности при неблагоприятных метеоусловиях, поскольку на этот раз программу учений пришлось отрабатывать после мощного снегопада", - рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Все элементы учений включали в себя реальные тактические эпизоды, с которыми сталкиваются пограничники в районе проведения операции Объединенных сил. Во время учебной стрельбы личный состав усовершенствовал навыки в обращении с оружием в различных условиях, точности и кучности стрельбы из стрелкового оружия и маскировки на местности.

Особое внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины – предоставлению необходимой домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника.

"Пограничники из состава Объединенных сил прошли очередной этап слаживания для совместных действий в боевых условиях. Мотивированность тренироваться лучше и систематичность подобных тренировок дают уверенность военнослужащим в собственных силах", - подчеркнули в ведомстве.

Теги: #мариуполь #госпогранслужба #учения #оос
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