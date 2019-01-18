Почти 50кг красной икры пытался скрытно провезти в Украину из РФ молдаванин в своем "Мерседесе"

На границе с Россией в пятницу ночью пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили скрытую от погранично-таможенного контроля партию красной икры.

"В пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль "Мерседес". На нем в Украину направлялся гражданин Молдовы 1959 года рождения. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в иномарке 97 пластиковых контейнеров емкостью по 500 граммов каждый с красной икрой", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Товар иностранец хотел тайком провезти в Украину спрятав в сумках с личными вещами, салоне и багажнике автомобиля. Общий вес икры составила 48,5 килограммов.

"Товар, предварительная сумма оценки которого составила 60 тыс. гривень, изъяты. На иностранца составлены соответствующие административные материалы", - сообщили в Погранслужбе.