События

20:17 17.01.2019

Сайдик сообщил о смене координатора экономической подгруппы по Донбассу

1 мин читать
Сайдик сообщил о смене координатора экономической подгруппы по Донбассу

Работу экономической подгруппы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу будет координировать бывший посол Германии в РФ Ульрих Бранденбург, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Сегодняшнее заседание стало последним для координатора (экономической - ИФ) подгруппы господина Пэра Фишера", - заявил М.Сайдик журналистам в четверг в Минске.

По его информации, новым координатором экономической подгруппы стал бывший посол Германии в России Ульрих Бранденбург.

"Уверен, его огромный профессиональный опыт будет способствовать дальнейшей успешной работе экономической подгруппы", - подчеркнул спецпредставитель.

Теги: #подгруппа #украина #беларусь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

В 13 школах Киева частично отменили занятия из-за карантина

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены пять украинских военнослужащих, еще пять травмированы

В Запорожье в среду горело помещение Абразивного комбината

В Харькове задержан закладчик психотропа PVP и героина

Киевлянин приговорен к 6 годам тюрьмы за "закладку" психотропных веществ

В харьковском аэропорту задержана подозреваемая в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом

Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год

Порошенко отмечает вклад стран-партнеров Украины в противодействие российской агрессии

Пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова ликвидирован

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэй не поедет на форум в Давос из-за Brexit

Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха

Глава ПЦУ Епифаний рассчитывает на углубление сотрудничества с УГКЦ

Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

В ОБСЕ зафиксировали двукратное снижение числа погибших мирных жителей на Донбассе в 2018 году по сравнению с предыдущим годом

В Запорожье младенец умер от вируса гриппа А (H3N2)

В представительстве ЕС ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

В "Народном фронте" ожидают, что Рада в феврале усилит ответственность за нарушения на выборах

Боевики в четверг 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один украинский военный ранен

Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА