Сайдик сообщил о смене координатора экономической подгруппы по Донбассу

Работу экономической подгруппы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу будет координировать бывший посол Германии в РФ Ульрих Бранденбург, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Сегодняшнее заседание стало последним для координатора (экономической - ИФ) подгруппы господина Пэра Фишера", - заявил М.Сайдик журналистам в четверг в Минске.

По его информации, новым координатором экономической подгруппы стал бывший посол Германии в России Ульрих Бранденбург.

"Уверен, его огромный профессиональный опыт будет способствовать дальнейшей успешной работе экономической подгруппы", - подчеркнул спецпредставитель.