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15:46 17.01.2019

РФ отказалась от проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных Кремля – И.Геращенко

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РФ отказалась от проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных Кремля – И.Геращенко

РФ отказалась от проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных Кремля – И.Геращенко

Киев. 17 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Полномочный представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов отказался от проведения инициированного украинской стороной совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения украинских заложников и передачи осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Дважды за этот месяц мы обратились к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по одному вопросу: освобождение заложников, передача россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Сегодня Б.Грызлов отказался и от этой инициативы", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

Теги: #рф #ткг #ирина_геращенко
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