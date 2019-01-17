РФ отказалась от проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных Кремля – И.Геращенко

РФ отказалась от проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных Кремля – И.Геращенко

Киев. 17 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Полномочный представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов отказался от проведения инициированного украинской стороной совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по вопросу освобождения украинских заложников и передачи осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Дважды за этот месяц мы обратились к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по одному вопросу: освобождение заложников, передача россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Сегодня Б.Грызлов отказался и от этой инициативы", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.