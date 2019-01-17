События

14:18 17.01.2019

"Киевпастранс" возобновляет совместные рейды с полицией в транспорте

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"Киевпастранс" возобновляет совместные рейды с полицией в транспорте

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" намерено возродить совместное патрулирование с Национальной полицией Украины на маршрутах городского транспорта.

"КП "Киевпастранс" было принято решение о возобновлении совместных рейдов с Национальной полицией Украины. Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в решении конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении предприятия в Фейсбуке в четверг.

Такое решение принято в связи с частыми инцидентами между пассажирами и контролерами, в частности, произошедшим вечером 15 января. При проверке проездных документов двумя контролерами, которые зашли на остановке "Завод "Промсвязь" на маршруте троллейбуса №27, мужчина-пассажир не смог подтвердить оплату и показать проездной билет и начал продвигаться к выходу на конечной. При этом он отказался платить штраф за безбилетный проезд в сумме 160 грн. В то же время контролер перегородил нарушителю выход, а когда тот попытался выскочить, - не пустил "безбилетчика". Тогда нарушитель ударил в лицо кондуктора и, ухватившись руками за поручни, начал бить ногами в спину.

"Женщина-водитель перепугалась и выскочила из троллейбуса, чтобы срочно позвонить на 102, вызвать наряд полиции. Только потому, что водитель своевременно отреагировала и заблокировала двери транспорта, нарушитель не убежал, а был вынужден остаться на месте своего преступления до приезда полиции", - отмечается в сообщении.

Теги: #киевпастранс #полиция #рейд
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