Состояние раненого в Харькове офицера уголовного розыска остается стабильно тяжелым

Офицер Департамента уголовного розыска Нацполиции, раненый в среду утром неизвестными, остается в реанимации.

"Состояние стабильно тяжелое, он в реанимации на аппарате искусственного дыхания. Ухудшений нет", - сообщили в четверг в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей больницы скорой и неотложной помощи.

Вместе с тем правоохранители просят помочь разыскать автомобиль, на котором скрылись неизвестные, напавшие на полицейского.

"Просьба к водителям, которые 16 января 2019 с 5:30 до 8:00 двигались по улицам Краснодарская, Солнечная, Салтовское шоссе, проспектам Московский и Тракторостроителей, а также ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении автомобиля Daewoo Lanos темного цвета государственный номер АХ 1012 АА, предоставить в полицию записи с видеорегистратора или информацию о разыскиваемом автомобиле", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области и странице ведомства в Фейсбуке.

Как сообщалось, утром 16 января в Харькове на ул.Краснодарская двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В тот же день первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика этого нападения.