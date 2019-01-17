Денисова высказала членам СПЧ опасения по поводу здоровья арестованных в РФ украинских моряков, Совет проверит их состояние

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во вторник провела встречу с членами Совета по правам человека при президенте РФ, сообщила ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора.

"Людмила Денисова сегодня встречалась с членами Совета. Я присутствовала на встрече как ответственный секретарь, также присутствовал Александр Брод как председатель комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека", - сказала И.Киркора "Интерфаксу".

По ее словам, Л.Денисова сообщила, что во вторник была в суде, где рассматривалось продление меры пресечения задержанным украинским морякам, а также выразила беспокойство в отношении моряков, у которых есть проблемы с состоянием здоровья.

"Сейчас Совет будет реагировать на ее обращения. Думаю, возможно посещение, член СПЧ Ева Меркачева входит в состав ОНК Москвы, а также обращение на имя директора ФСИН Корниенко за подписью Михаила Федотова", - сообщила И.Киркора.

В свою очередь Л.Денисова после визита в СПЧ заявила "Интерфаксу", что пока не получила официальные медицинские документы о здоровье моряков и что она знает об их состоянии "на словах", о чем, в том числе, говорилось на встрече.

"Такие справки, скорее всего, есть в уголовном деле, но от нас их почему-то закрывают", - пояснила омбудсмен.

"Мы говорили о том, что от нас хотят справки о состоянии здоровья некоторых российских заключенных, которые находятся у нас в Украине. На это я ответила, что привезла их, но отдам, когда получу свои. Я думаю, это совершенно нормально - работать на паритете и на условиях взаимоуважения", - заключила Л.Денисова.