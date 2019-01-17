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06:17 17.01.2019

Демократы в Сенате США требуют у Трампа возможности допросить его переводчиков о встречах с Путиным

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Демократы, возглавляющие два комитета Сената, отправили письмо президенту США Дональду Трампу с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков, присутствовавших на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The Hill.

"Из-за сохранения уровня секретности вокруг ваших встреч с российским лидером мы настаиваем на том, чтобы переводчики, принимавшие в них участие, а особенно человек, который переводил вашу встречу с президентом Путиным в Хельсинки, были немедленно доступны для допроса соответствующими комитетами Конгресса", - говорится в послании, подписанном председателем комитета Сената США по международным отношениям Бобом Мендесом и главой комитета по вооруженным силам Джеком Ридом.

По их мнению, то, что президент США настаивает на секретности этих бесед и даже не предоставил данные о них своим помощникам, "вызывает тревогу" и может свидетельствовать о "нарушении актов о президентских и федеральных записях".

"Мы считаем, что в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов любые записи этих бесед должны быть сохранены и незамедлительно предоставлены Конгрессу", - следует из письма Д.Трампу.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Д.Трамп после беседы с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году в Гамбурге не только дал указание работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.

Издание отмечает, что неизвестно, поступал ли Д.Трамп таким же образом во всех пяти случаях встреч и бесед с В.Путиным, однако источники отметили, что не нашли детальных записей, касающихся содержания их переговоров даже в секретных материалах Белого дома.

Теги: #сша #конгресс #трамп #переводчики
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