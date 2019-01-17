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05:26 17.01.2019

В Запорожье в среду горело помещение Абразивного комбината

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В Запорожье в среду горело помещение Абразивного комбината

В Запорожье в среду произошел пожар на территории ЧАО "Запорожский абразивный комбинат", сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Запорожской области.

Как отмечается в сообщении, огонь охватил производственное помещение. Спасатели ГСЧС предотвратили распространение пламени на соседние помещения предприятия и спустя 10 минут ликвидировали огонь.

В ходе расследования установлено, что причиной пожара стало возгорание маслоохладительной системы производственного участка предприятия.

Теги: #комбинат #украина #пожар #запорожье
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