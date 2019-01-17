В Запорожье в среду горело помещение Абразивного комбината
В Запорожье в среду произошел пожар на территории ЧАО "Запорожский абразивный комбинат", сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Запорожской области.
Как отмечается в сообщении, огонь охватил производственное помещение. Спасатели ГСЧС предотвратили распространение пламени на соседние помещения предприятия и спустя 10 минут ликвидировали огонь.
В ходе расследования установлено, что причиной пожара стало возгорание маслоохладительной системы производственного участка предприятия.