В Запорожье в среду горело помещение Абразивного комбината

В Запорожье в среду произошел пожар на территории ЧАО "Запорожский абразивный комбинат", сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Запорожской области.

Как отмечается в сообщении, огонь охватил производственное помещение. Спасатели ГСЧС предотвратили распространение пламени на соседние помещения предприятия и спустя 10 минут ликвидировали огонь.

В ходе расследования установлено, что причиной пожара стало возгорание маслоохладительной системы производственного участка предприятия.