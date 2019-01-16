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14:55 16.01.2019

Раненый в Харькове офицер уголовного розыска находится в тяжелом состоянии

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Раненый в Харькове офицер уголовного розыска находится в тяжелом состоянии

Офицер департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, раненый в среду утром неизвестными, находится в тяжелом состоянии, сообщил заместитель главного врача больницы скорой и неотложной помощи Андрей Козаченко.

"Он на искусственной вентиляции легких, поэтому он не в сознании... Это тяжкие травмы. По классификации судэкспертов, это травмы, которые могут привести к смерти", - сказал А.Козаченко журналистам.

По его словам, врачи еще не закончили оперировать полицейского.

"Уже около двух часов и я думаю, что еще столько же предстоит им провести в операционной... Нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и общие хирурги закончили свою часть. Еще идет операция, не хочется сглазить", - сказал А.Козаченко.

Утром в этот день в Харькове на ул.Краснодарская двое неизвестных в балаклавах напали на офицера департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Как сообщил начальник ГУ Национальной в Харьковской области Олег Бех, нападавшие скрылись на темно-синем автомобиле Daewoo Lanos в неизвестном направлении.

Теги: #нападение #полиция #харьков
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