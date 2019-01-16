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14:50 16.01.2019

Еврокомиссия подтвердила трехстороннюю встречу по газу 21 января

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Еврокомиссия подтвердила трехстороннюю встречу по газу 21 января

Официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару подтвердила проведение 21 января в Брюсселе трехсторонних переговоров на министерском уровне по вопросу транзита российского газа через Украину.

"Действительно, эта встреча предусмотрена в ближайший понедельник, и за ней последует заявление заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Речь пойдет о транзите газа", - сказала пресс-секретарь, отвечая в среду на соответствующий вопрос журналистов.

В ответ на дополнительный вопрос о возможности отсутствия "Газпрома" на этом раунде переговоров она добавила: "Насколько я знаю, все будут присутствовать на встрече".

Как сообщалось, делегацию Украины на переговорах возглавит министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Участие в переговорах также примут глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, глава украинского регулятора НКРЭКУ Оксана Кривенко и советник главы МИД Тарас Качка.

А.Коболев заявил о готовности Украины, при согласовании этого вопроса правительством, обсудить возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в конце 2019 года заканчивается контракт на транзит газа в Европу.

Теги: #рф #еврокомиссия #газпром #газ #нафтогаз_украины
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