Экономика

18:02 09.01.2019

"Нафтогаз" готов обсуждать пересмотр или отказ от второго транзитного иска в арбитраж вместе с заключением долгосрочного контракта - Коболев

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"Нафтогаз" готов обсуждать пересмотр или отказ от второго транзитного иска в арбитраж вместе с заключением долгосрочного контракта - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты - ИФ) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины - ИФ), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его", - сказал он в интервью "5 каналу" в среду вечером.

"Мы коммуницировали этот месседж европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с "Газпромом", - добавил глава НАК.

Теги: #нафтогаз #газпром #коболев #иск
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