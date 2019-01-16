Климкин и Лайчак прибыли на КПВВ "Станица Луганская"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его словацкий коллега, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак около полудня среды прибыли на контрольно-пропускной пункт пропуска через линию разграничения сторон "Станица Луганская" (Луганская обл.).

"На КПВВ "Станица Луганская" - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будут делать все для эффективной работы СММ ОБСЕ и ее свободного передвижения, включая Крым и границу с РФ на Донбассе", - написал П.Климкин в своем акаунте в Твиттер и опубликовал несколько фотографий с КПВВ.

Глава МИД Украины также выразил убеждение, что ничто не позволит лучше понять, что происходит на самом деле в регионе, чем поехать и собственными глазами увидеть реальное положение дел на Донбассе.

"Важный сигнал поддержки со стороны словацкого председательства в ОБСЕ", - добавил П.Климкин.