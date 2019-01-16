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12:56 16.01.2019

Госпогранслужба планирует в 2019г обеспечить квартирами вдвое больше пограничников, чем в минувшем

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Госпогранслужба планирует в 2019г обеспечить квартирами вдвое больше пограничников, чем в минувшем

Государственная пограничная служба Украины, наряду с охраной государственной границы, основные усилия направляет на социальное обеспечение персонала, и в 2019г в ведомстве планируют завершить сттроительство ряда объектов на более чем 400 квартир.

"В 2018 году почти 200 семей пограничников получили ключи от долгожданного жилья. При этом стоимость строительства 1кв м жилья не превышала установленную Минрегионом Украины в соответствующих областях…. В 2019 году на финансирование жилищного строительства выделено 200 млн грн. Часть средств будет направлена на завершение строительства нескольких объектов с высокой степенью готовности, что позволит получить в этом году более 400 квартир", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства в среду.

Построенное в Киеве, Ужгороде, Чернигове, Могилев-Подольском, Подольске, пгт Музыковке Херсонской области и в отделе пограничной службы "Бердянск" Бердянского отряда жилье будет выделяться в первую очередь для участников боевых действий.

Также за эти средства будет продолжаться выполнение строительных работ на переходных объектах 2018 года, в частности в Одессе, Черкассах и Глухове. Кроме того, запланировано финансирование завершения проектных работ, позволит начать строительство многоквартирных жилых домов в г.Киеве, Мариуполе, Харькове, Херсоне, Житомире и Могилев-Подольском.

"Всего для улучшения социально-бытовых условий пограничников на протяжении 2014-2017 годов построено (реконструировано) и получено около 1000 квартир и комнат", - подытожили в Погранслужбе.

Вместе с тем, добавляют в пресс-службе ведомства, для обеспечения надлежащих условий несения службы для военнослужащих на протяжении 2014-2017гг были построены (реконструированы) и капитально отремонтированы "десятки объектов".

"А при реализации задач, определенных Программой трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина", реконструированы 7 подразделений охраны государственной границы на сумму 51,4млн грн", - говорится в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #жилье
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