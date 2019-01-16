Денисова в Москве проведет брифинг для послов по продлению ареста военнопленным морякам и попросит продолжать санкционное давление на РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретится с дипломатами иностранных государств в Москве и обсудит вопрос освобождения плененных Россией украинских военных моряков.

"Я проведу брифинг для послов, которые придут в посольство Украины, чтобы узнать наше мнение о том, как завершилось судебное заседание, которое длилось двое суток", - сообщила Л.Денисова в интервью телеканала "Прямой" в среду.

Она также намерена попросить дипломатов встретиться с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, чтобы донести до него "мнения своих государств", которые были обнародованы во вторник.

"Чтобы они …. требовали безусловного освобождения наших военнопленных моряков… Я хочу, чтобы они … настаивали на том, чтобы было предоставлено документальное подтверждение, соответствовала ли предоставленная медицинская помощь тем ранениям, которые получили наши военнопленные …", - отметила Л.Денисова.

По ее мнению, было бы хорошо, чтобы "какая-нибудь третья страна" могла взять украинских военнопленных, которые были ранены, на лечение.

"Безусловно, я буду просить, чтобы продолжали давление на Российскую Федерацию через санкции, через усиление этих санкций", - добавила украинский омбудсмен.

Как сообщалось, дипломаты из Евросоюза, США и еще нескольких государств Украины участвовали в заседании Лефортовского суда Москвы во вторник, где рассматривался вопрос продления меры пресечения украинским военнопленным морякам, захваченным в районе Керченского пролива.