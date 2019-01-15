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14:41 15.01.2019

Иностранные дипломаты присутствуют на заседании суда в Москве, где рассматривается дело украинских военнопленных моряков

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Иностранные дипломаты присутствуют на заседании суда в Москве, где рассматривается дело украинских военнопленных моряков

Дипломаты из Евросоюза, США и еще нескольких государств-друзей Украины участвуют в заседании Лефортовского суда Москвы, где рассматривается вопрос продления меры пресечения украинским военнопленным морякам, захваченным в районе Керченского пролива. Дипломаты настаивают на немедленном освобождении моряков.

"Латвийские дипломаты и их коллеги из ЕС, США, Великобритании, Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании участвуют в заседании Московского суда, где рассматривается дело незаконно захваченных украинских моряков. Мы выражаем свою солидарность с ними и требуем немедленного освобождения", - говорится в сообщении министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевичса в Твиттере во вторник.

Как сообщалось, Лефортовский суд Москвы 15 января рассматривает ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей украинским военнопленным морякам. Следствие ходатайствует о продлении ареста всем украинцам до 26 апреля.

Теги: #дипломаты #рф #моряки #азовское_море #суд #военнопленные
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