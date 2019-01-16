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11:26 16.01.2019

Пассажиропоток в направлении России в 2018 г. упал на 15% - Омелян

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Пассажиропоток в направлении России в 2018 г. упал на 15% - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян констатировал сокращение на 15% пассажиропотока в направлении Российской Федерации в 2018 году.

"Тенденция продолжается, и мы видим, что по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении России снова упал на 15%. Причем, если в Россию это более 16%, то в обратном направлении более 15%. Это объективная реальность", - такие данные он обнародовал в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" во вторник.

Министр также подчеркнул, что Украина со своей стороны активно развивает направление железнодорожного сообщения с Евросоюзом.

"Более 20 поездов запущено за очень короткий период времени. Мы развиваем как Польшу, так и Венгрию. В этом году, надеюсь, словацкое направление запустится, также Чехия. Это только начало истории", - отметил В.Омелян.

Министр выразил удовлетворенность тем, что украинцы, без каких-либо указаний сверху, делают выбор в пользу стран Евросоюза вместо России.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян высказывал предположение, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет прекращено.

Теги: #омелян #рф #пассажиропоток
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