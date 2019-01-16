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07:06 16.01.2019

В Киеве обустроили 12 локаций, где можно купаться на Крещение

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В Киеве обустроили 12 локаций, где можно купаться на Крещение

В Киеве для безопасного купания на Крещение подготовили 12 мест на пляжах в трех районах города, где будут дежурить спасатели и медики, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В этом году для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 12 локаций. На каждой из них 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты", - говорится в сообщении.

В частности, такие зоны подготовили в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах.

Так, в Днепровском районе киевляне и гости города смогут нырнуть в прорубь на пляжах "Детский" (возле часовни в Гидропарке), "Венеция" (остров Долобецкий), "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры), "Тельбин" (пр. Павла Тычины), "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины) и "Центральный (Труханов остров).

В Оболонском районе пляж "Вербный" (оз.Вербное, ул.Приозерная), место массового отдыха Наталья (залив Оболонь, ул.Приречная), парк Наталья (ул.Оболонская Набережная), пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия), озеро Иорданское (пр.Степана Бандеры).

Одна локация будет работать в Деснянском районе - зона отдыха "Троещина" (ул.Оноре де Бальзака).

Теги: #киев #крещение #украина
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