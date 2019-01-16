Экс-главу райгосадминистрации подозревают в растрате 800 тыс. грн

В Донецкой области прокуратура объявила бывшему председателю одной из районных государственных администраций о подозрении в растрате государственных средств (ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в период с декабря 2017 по январь 2018 года экс-чиновник, действуя в интересах подрядчика, зная, что работы выполнены не в полном объеме, подписал официальные документы с указанием завышенного объема выполненных работ, на основании которых подрядной организации излишне перечислено почти 800 тыс. грн. бюджетных средств, что в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Также прокуратура установила, что в августе 2017 года чиновник заключил договор с частным предприятием на выполнение капитального ремонта двух корпусов районного центра первичной медико-санитарной помощи с благоустройством прилегающей территории на общую сумму более 8 млн грн.

В настоящее время экс-чиновнику сообщили о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.