События

06:44 16.01.2019

Экс-главу райгосадминистрации подозревают в растрате 800 тыс. грн

1 мин читать
Экс-главу райгосадминистрации подозревают в растрате 800 тыс. грн

В Донецкой области прокуратура объявила бывшему председателю одной из районных государственных администраций о подозрении в растрате государственных средств (ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в период с декабря 2017 по январь 2018 года экс-чиновник, действуя в интересах подрядчика, зная, что работы выполнены не в полном объеме, подписал официальные документы с указанием завышенного объема выполненных работ, на основании которых подрядной организации излишне перечислено почти 800 тыс. грн. бюджетных средств, что в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Также прокуратура установила, что в августе 2017 года чиновник заключил договор с частным предприятием на выполнение капитального ремонта двух корпусов районного центра первичной медико-санитарной помощи с благоустройством прилегающей территории на общую сумму более 8 млн грн.

В настоящее время экс-чиновнику сообщили о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #донецкая_область #украина #подозрение #экс_чиновники
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный ВСУ

В Киеве обустроили 12 локаций, где можно купаться на Крещение

Земля на территории бывшего завода в центре Харькова была незаконно выделена под гаражи

Во Львове на взятке задержали начальника отдела Госаудитслужбы

Дело главы Новобаварского района Харькова, подозреваемой в декларировании недостоверной информации, передано в суд

В Конгрессе США избран новый сопредседатель

Денисова опубликовала видео после завершения судебного заседания над украинскими моряками

В Киеве семьям погибших участников АТО вместо земли будут предоставлять материальную выплату

В Кривом Роге обрушилось перекрытие неэксплуатируемого здания дворца культуры, есть пострадавший

В Ивано-Франковской области на территории медуниверситета обнаружена граната

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенат США выступил за начало дебатов по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски

15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении

Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования

Трамп задумался над признанием лидера оппозиции Венесуэлы законным президентом

Корбин предложил вынести вотум недоверия британскому правительству

Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit

Омбудсмен Украины высказала членам СПЧ опасения по поводу здоровья удерживаемых в РФ украинских моряков, Совет проверит их состояние

Боец ВСУ был ран на Донбассе во вторник из-за обстрелов боевиков

Работа Оболонского райсуда Киева приостановлена из-за сообщения о минировании

Боевики препятствовали работе СММ ОБСЕ в районе поселка Вознесеновка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА