15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении

По меньшей мере 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца. По данным полицейского, который говорил на условиях анонимности, тела были доставлены в морг.

Как сообщается, среди жертв теракта один гражданин США и гражданин Великобритании.

Другие одиннадцать погибших - граждане Кении.

У двух жертв не было при себе документов, поэтому установить их гражданство не удалось.

Взрыв прогремел на территории комплекса, где расположен отель, банки и офисные помещения, в столице Кении. Также поступали данные о стрельбе. В полиции расценивают нападение как теракт.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб"