События

10:09 06.01.2020

Джихадисты напали на военную базу США в Кении

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Военная база США в Кении подверглась атаке со стороны милитаристов группировки "Аш-Шабаб", заявили кенийские военные власти.

Представитель армии Кении полковник Пол Нджугуна сообщил, что в 05.30 воскресенья "была предпринята попытка нарушить безопасность на аэродроме Манда".

Он отметил, что "попытка прорыва была успешно отбита". На данный момент найдены тела четырех террористов. Взлетно-посадочная полоса не пострадала.

В результате неудачного прорыва произошло возгорание некоторых топливных баков, расположенных на взлетно-посадочной полосе.

Полковник сказал, что пожар был взят под контроль, "и стандартные процедуры безопасности в настоящее время продолжаются".

"Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что она "успешно штурмовала сильно укрепленную военную базу и теперь взяла под эффективный контроль ее часть".

В группировкой заявлении говорится также, что имеются потери со стороны как кенийских, так и американских военнослужащих. Подтверждения этой информации пока не было.

Теги: #сша #военные #атака #кения
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