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23:18 15.01.2019

Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования

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Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает неэффективной российскую систему ступеней высшего образования и запретил ее внедрение в белорусской образовательной системе.

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать", - заявил Лукашенко во вторник в ходе согласования Михаила Лустенкова на пост ректора Белоруско-Российского университета в Могилеве. Президента цитирует агентство БелТА.

Теги: #лукашенко
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Интерфакс-Украина
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