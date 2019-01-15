Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает неэффективной российскую систему ступеней высшего образования и запретил ее внедрение в белорусской образовательной системе.

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать", - заявил Лукашенко во вторник в ходе согласования Михаила Лустенкова на пост ректора Белоруско-Российского университета в Могилеве. Президента цитирует агентство БелТА.