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18:24 15.01.2019

Работа Оболонского райсуда Киева приостановлена из-за сообщения о минировании

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Работа Оболонского райсуда Киева приостановлена из-за сообщения о минировании

Оболонский районный суд г.Киева приостановил работу из-за сообщения о минировании.

"Сегодня, 15 января, в 17:40 Оболонским управлением полиции ГУ Нацполиции в г.Киеве сообщено о поступлении сведений о заминировании помещения Оболонского районного суда г.Киев. В связи с этим работа суда с указанного времени прекращена", - сказано в сообщении суда на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Теги: #киев #минирование #оболонь #суд
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