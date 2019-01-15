Работа Оболонского райсуда Киева приостановлена из-за сообщения о минировании

Оболонский районный суд г.Киева приостановил работу из-за сообщения о минировании.

"Сегодня, 15 января, в 17:40 Оболонским управлением полиции ГУ Нацполиции в г.Киеве сообщено о поступлении сведений о заминировании помещения Оболонского районного суда г.Киев. В связи с этим работа суда с указанного времени прекращена", - сказано в сообщении суда на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.