Стратегический беспилотник ВВС США провел шестичасовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил многочасовую разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний разведывательный беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение шести с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с ОРДЛО. Он осуществлял полет на высоте 16 тыс. метров и на расстоянии 70-80 км от линии разграничения, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.