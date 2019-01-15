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16:38 15.01.2019

Стратегический беспилотник ВВС США провел шестичасовую разведку у линии разграничения на Донбассе

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Стратегический беспилотник ВВС США провел шестичасовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил многочасовую разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний разведывательный беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение шести с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с ОРДЛО. Он осуществлял полет на высоте 16 тыс. метров и на расстоянии 70-80 км от линии разграничения, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Теги: #сша #беспилотник #донбасс
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