Полторак признателен Словакии за определение вопроса разрешения кризиса в Украине и вокруг нее одной из ключевых задач ОБСЕ в 2019 году

Министр обороны Украины Степан Полторак на встрече с министром иностранных и европейских дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком проинформировал о ситуации на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, а также обсудил сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран.

"Сегодня провел встречу с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, который будет председательствовать в ОБСЕ в 2019 году. В ходе встречи ознакомил членов иностранной делегации с текущей ситуацией на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, подчеркнув, что агрессивная политика Российской Федерации является главным вызовом европейской безопасности", - написал С.Полторак на странице в Фейсбуке во вторник.

Он отметил, что обсудили и успешное сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и Словакии.

"Особенно хочу поблагодарить словацкую сторону за определение вопроса "разрешение кризиса в Украине и вокруг нее" одной из ключевых задач для ОБСЕ в 2019 году", - добавил глава Минобороны.