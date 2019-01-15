Cуд в Москве продлил восьмерым украинским морякам арест до конца апреля

Лефортовский суд Москвы продлил до конца апреля арест восьмерым украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания в отношении Мокряка Романа, Семидоцкого Евгения, Опрыско Андрея и Цыбизова Сергея на три месяца каждому, то есть до 24 апреля 2019 года", - огласила во вторник решение судья Альбина Галимова.

Через несколько минут судья Сергей Рябцев огласил аналогичное постановление по ходатайствам следствия в отношении еще четырех моряков: Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Владимира Терещенко.

Защита просила суд отказать в удовлетворении ходатайств следствия. В случае избрания военным альтернативной меры пресечения посольство Украины готово было предоставить им жилье - соответствующие ноты были приобщены к "арестным" делам.

Заседания по просьбе следователей проходили в закрытом режиме. В начале слушаний суд отказался удовлетворить ходатайства адвокатов обвиняемых об изменении подсудности разбирательства на военный суд, поскольку, согласно позиции защиты, моряки - военнопленные.

Защита моряков будет обжаловать решение суда. По словам адвоката Р.Мокряка Ильи Новикова, он уже подал краткую жалобу на постановление.

Как ожидается, во вторник суд примет решение по ходатайствам о продлении ареста на три месяца еще 16 морякам.