События

13:52 15.01.2019

В Волынской области уже 8 приходов перешли в ПЦУ - Порошенко

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В Волынской области уже 8 приходов перешли в ПЦУ - Порошенко

Восемь приходов в Волынской области перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас уже только на Волыни 8 приходов, сразу же после Томоса, высказали готовность присоединиться и перейти в нашу церковь", - сказал П.Порошенко по окончанию благодарственного молебна за получение Томоса автокефалии и создании Православной церкви Украины во вторник в Луцке.

Он вновь напомнил, что как президент гарантирует защиту и тем, кто перешел в новую церковь, и тем, кто остался верным церкви Московского патриархата. "Я как президент гарантирую, что тот, кто примет решение и останется в церкви, которая сохраняет единство с Русской церковью, это его выбор – нравится он, не нравится, - его выбор будет защищен. Но я также гарантирую и защиту… каждому приходу, который примет решение присоединиться к новой церкви", - отметил глава государства.

П.Порошенко посоветовал "не слушать инструкции из Москвы" и не искать в Томосе отсутствие автокефалии. "Сейчас кто-то недоволен, что у нас есть Томос, кому-то не нравится наши благодарственные молитвы… Кто-то ищет в этом Томосе отсутствие автокефалии. Не найдет. И не слушайте ваших инструкций из Москвы. Они точно до добра не доведут", - сказал он.

Ранее народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли около 70 приходов УПЦ (МП).

Теги: #порошенко #церковь #пцу #волынская_область
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