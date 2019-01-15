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12:56 15.01.2019

Около 70 приходов перешли в ПЦУ– И.Луценко

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Около 70 приходов перешли в ПЦУ– И.Луценко

Народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли около 70 приходов УПЦ (МП).

Как сообщается на официальном сайте партии, об этом парламентарий заявила во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп во вторник.

"Задача Украины - хранить межконфессиональный мир, но предусмотреть для демократического общества прозрачную модель такого перехода приходов… Глава государства отмечает важность инициативы председателя Верховной Рады о поддержке и внесении на рассмотрение законопроекта, который обеспечит фундаментальное право религиозных общин на изменение своей подчиненности", - отметила И.Луценко.

Теги: #ирина_луценко #церковь #пцу
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