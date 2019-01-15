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13:32 15.01.2019

Гриценко: допрос в СБУ касался "сдачи Крыма" в 2014 году и бывшего главы СБУ, кандидата в президенты

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Гриценко: допрос в СБУ касался "сдачи Крыма" в 2014 году и бывшего главы СБУ, кандидата в президенты

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил, что на допросе в Службе безопасности Украины в качестве свидетеля отвечал на вопросы, связанные с обстоятельствами потери Украиной Крыма в 2014 году и действиями бывшего руководителя СБУ, которые сейчас является кандидатом в президенты Украины.

"Следователя интересовали обстоятельства, связанные со сдачей Крыма, относительно одного должностного лица, не буду называть фамилию, но это бывший руководитель этого органа, который сейчас подался в президенты (очевидно, речь идет об экс-главе СБУ Валентине Наливайченко - ИФ)", - сообщил он журналистам во вторник после допроса.

А.Гриценко отметил, что данные сведения он изложил их еще в январе 2016 года в Главном следственном управлении Генпрокуратуры, но до суда они не дошли.

"Там речь идет о фактах служебного бездействия, которые повлекли за собой тяжелые последствия в виде потери Крыма, людей и территории. Сегодня я вновь дал исчерпывающие показания, для проверки которых достаточно максимум три дня, но в нынешних условиях данное дело не имеет перспективы", - считает он.

А.Гриценко указал, что поводом для вызова его на допрос в настоящее время послужили высказывания во время выступления на одном из телеканалов. При этом он отметил, что до этого на различных центральных и региональных каналах неоднократно озвучивал данную информацию.

Теги: #допрос #сбу #гриценко_анатолий #наливайченко #гриценко
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