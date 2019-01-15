В Сенате США во вторник пройдут слушания по кандидатуре Барра на пост генпрокурора

В сенатском комитете по юридическим делам во вторник стартуют двухдневные слушания по кандидатуре Уильяма Барра на посту генпрокурора США.

Слушания начнутся в 9:30 по местному времени (16:30 кв).

В своей речи перед сенаторами У.Барр, согласно сообщениям СМИ, пообещает, что даст возможность спецпрокурору Роберту Мюллеру завершить расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США 2016 года.

"Я полагаю, что будет лучше для всех - для президента, Конгресса и, что важнее всего, для американского народа, чтобы этот вопрос был решен в пользу того, чтобы позволить спецпрокурору завершить проводимую работу", - говорится в выдержках заявлений У.Барра, которое он, как ожидается, произнесет перед сенаторами на слушаниях об утверждении его кандидатуры.

Ожидается, что в своей речи перед конгрессменами он также затронет тему публикации в открытом доступе результатов расследования Р.Мюллера. Предполагается, что У.Барр не будет возражать против публикации выводов команды спецпрокурора.

"Как генеральный прокурор, я буду привержен верховенству права, конституции и интересам американского народа. Именно так и должно быть. И так и будет, если вы утвердите мою кандидатуру (на посту главы Минюста США - ИФ)", - отмечается в них.