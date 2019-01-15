Спасатели ликвидировали пожар в здании на территории Киево-Печерской Лавры в понедельник вечером

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в понедельник днем в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской Лавры по адресу ул. Лаврская, 23.

"В 20.07 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

На сайте ГСЧС сообщалось о пожаре в отдельном двухэтажном здании по адресу ул. Лаврская, 23, площадь возгорания - 200 кв.м. По предварительной информации, здание принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже с распространением огня на крышу. Впоследствии частично разрушилось перекрытие между вторым этажом и чердаком.

Во время тушения огня личный состав был выведен на безопасное расстояние из здания, в связи с угрозой обвала перекрытия между 1-м и 2-м этажами.

Здание находится на реконструкции, на момент возникновения пожара в помещении никого не было, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага журналистам.

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Вадим Денисенко на своей странице в Фейсбуке написал, что несколько лет назад это здание было корпусом больницы, где оказывали помощь больным СПИДом.

"Еще десять лет назад это был корпус больницы. Когда-то монастырской, а затем государственной. Больницы, в которой в то время было единственное в столице отделение, где оказывали помощь больным СПИДом. Там стояло уникальное оборудование и там работал уникальный коллектив специалистов", - сообщил нардеп.

По словам В.Денисенко, церковники и настоятель Лавры митрополит Павел (Лебедь) "жестко выступили за то, чтобы больницу им отдали, а больные СПИДом могут быть выброшены на улицу", что и произошло.

"Прошло десять лет. Никто в Лавре никакой больницы не сделал", - указал депутат.