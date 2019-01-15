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08:25 15.01.2019

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

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Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 15 января в трех западных областях.

"По данным Укргидрометцентра, 15 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах Закарпатской Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник.

Также отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Теги: #карпаты #снег #украина #лавины
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