Представление в Раду о снятии неприкосновенности с нардепа Я.Дубневича требует доработки в части доказательной базы

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича требует доработки в части доказательной базы.

"Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Я.Дубневича требует существенной доработки в части доказательной базы, которая должна беспрекословно подтверждать сделанные следствием выводы, а не ставить их под сомнение", - написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Позже на странице в соцсети Фейсбук Л.Сарган пояснила, что анализ подготовленного прокурорами САП представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Я.Дубневича в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.27 ч.5ст.191 Уголовного кодекса Украины (организация присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением), показал, что оно не в полной мере соответствует требованиям Регламента Верховной Рады Украины и "в нем есть утверждения относительно организации Я.Дубневичем преступной схемы завладения средствами, которые не подтверждаются, являются сомнительными или могут быть легко опровергнуты".

"Генпрокуратура предлагает САП доработать текст представления с целью устранения ряда недостатков, подкрепления его соответствующими доказательствами и исправления утверждений, которые не соответствуют законодательству. После устранения таких недостатков представление будет подписано генпрокурором и направлено в Верховную Раду", - написала пресс-секретарь генпрокурора.