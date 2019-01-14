События

13:57 14.01.2019

Турция может задействовать в возможной операции к востоку от Евфрата 80 тыс. военных

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Около 80 тыс. турецких военнослужащих готовы принять участие в возможной операции вооруженных сил Турции в Сирии восточнее реки Евфрат, а также в районе Манбиджа, сообщает в понедельник издание "Йени шафак".

По данным газеты, в случае начала операции войска будут развертываться на 500-километровом участке турецко-сирийской границы, а затем выдвинуться на 10 км на сирийскую территорию. Управление войсками будет осуществляться из штабов, расположенных в провинциях Шанлыурфа и Килис.

"Йени шафак" отмечает, что цель операции - очистить 30 тыс. кв км территории от террористов, представляющих угрозу для Турции.

Вторая фаза операции будет включать в себя продвижение еще на 10 км от границы Турции вглубь Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит атаковать сирийских курдов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник заявил, что Турция не боится подобных угроз Д.Трампа.

Теги: #армия #сирия #турция
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