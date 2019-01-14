Полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов в харьковской школе

Информация о минировании школы в Харькове по ул.Луи Пастера не подтвердилась, полиция ищет лже-минера.

"Эксперты осмотрели 5834 кв. м в помещения и 1000 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 120 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность лжеминера.

Ранее в это день в 7:22 в полицию поступила информация о минировании школы. Из учебного заведения эвакуировали людей.