События

11:52 14.01.2019

Полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов в харьковской школе

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Полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов в харьковской школе

Информация о минировании школы в Харькове по ул.Луи Пастера не подтвердилась, полиция ищет лже-минера.

"Эксперты осмотрели 5834 кв. м в помещения и 1000 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 120 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность лжеминера.

Ранее в это день в 7:22 в полицию поступила информация о минировании школы. Из учебного заведения эвакуировали людей.

Теги: #школа #минирование #полиция #харьков
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