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16:17 13.01.2019

Помпео подписал в Катаре меморандум о расширении авиабазы Эль-Удейд

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Помпео подписал в Катаре меморандум о расширении авиабазы Эль-Удейд

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман ат-Тани подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение авиабазы США Эль-Удейд на территории Катара.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Катаром о расширении американской военной базы Эль-Удейд, в которой дислоцированы тысячи американских военнослужащих. Эта база очень важна для нас, и мы благодарны Катару, что он размещает наш контингент у себя", - сказал М.Помпео на пресс-конференции в воскресенье.

Госсекретарь США ранее заявлял, что в настоящее время база принимает 13 тыс. американских военнослужащих.

Кроме того, М.Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на формирование альянса шести государств Персидского залива, а также Иордании и Египта.

"Конфликты наносят урон многосторонним отношениям. Мы хотим восстановить единство стран Персидского залива, чтобы они снова были примером для других стран региона. Мы надеемся на создание нового альянса, который бы включил помимо шести стран Персидского залива Египет и Иорданию", - сказал американский госсекретарь.

8 января М.Помпео отправился в поездку по странам Ближнего Востока, который включает в себя Иорданию, Ирак, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Оман и Кувейт.

СМИ ранее отмечали, что цель поездки М.Помпео - усилить противодействие Ирану в регионе, а также рассеять беспокойство союзников в связи с объявленным Вашингтоном решением о выводе американского контингента из Сирии.

Теги: #помпео #сша
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