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06:36 13.01.2019

В Киеве в ночь на 14 января изменится движение ночного троллейбуса

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В Киеве в ночь на 14 января на ул.Маршала Гречко изменится движение ночного троллейбуса №92н, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"14 января с 2:00 до 5:00 в связи с ремонтными работами на контактной сети троллейбуса на ул.Маршала Гречко изменится движение ночного троллейбусного маршрута № 92н", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение, начиная с проспекта Свободы, будет организовано по маршруту ул.Натали Ужвий - ул.Мостицкая - ул.Кирилловская - ул.Овруцкая - ул.Сечевых Стрельцов - ул.В.Черновола - ул.И.Огиенко - просп.Воздухофлотский - международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Теги: #киев #украина #движение #транспорт
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