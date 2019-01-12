ОБСЕ: на блокпосте боевиков в очереди погибли трое пожилых граждан

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявила, что на блокпосте в подконтрольной боевикам Горловке в очереди на пересечении линии соприкосновения умерли три человека, сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ).

"На блокпосте вооруженных формирований в Горловке от сердечного приступа скончалось трое гражданских лиц (мужчины 80-89 лет, 70-79 лет и 60-69 лет соответственно), пока они ожидали в очереди на пересечение линии соприкосновения", - сообщили в ОБСЕ.

По данным наблюдателей, персонал морга в Горловке сообщил СММ, что в тот же день с блокпоста вооруженных формирований в Горловке в морг доставили тела трех мужчин упомянутой возрастной категории. По словам работников, их смерть наступила по естественным причинам.