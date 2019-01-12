События

18:19 12.01.2019

Боевики дважды нарушали режима прекращения огня в субботу, в ВСУ без потерь

1 мин читать
Боевики дважды нарушали режима прекращения огня в субботу, в ВСУ без потерь

В течение текущих суток, с 00.00 до 18.00 субботы, зафиксировано два случая нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск на Донбассе. Никто из украинских военных не пострадал, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный на Попаснянском направлении. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении в сети Фейсбук.

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отмечают в пресс-центре.

Теги: #оос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ получили ранения

Боец ВСУ был ранен в пятницу днем на Донбассе

Боевики запустили два беспилотника на линии столкновения возле луганского Счастья

Минобороны Украины опровергло информацию российских СМИ о якобы исчезновении на Донбассе итальянского фоторепортера

Боевики НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики в четверг три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС – штаб

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

Боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – штаб ООС

Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задержали экс-советника мэра Конотопа по подозрению в хулиганстве с использованием гранаты

В Николаевской области сняты ограничения для движения грузовиков и маршруток по автодороге Кропивницкий – Платоново

В Украине в ближайшие сутки морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег

Гриценко будет контактировать с Садовым и Вакарчуком для дальнейшей консолидации демократической оппозиции

Глава МВД Франции сообщил о жертвах взрыва в Париже

В торговом центре Киева произошел взрыв

Спасенные у берегов Турции украинские моряки возвращаются в Одессу

Одесситка распространяла через запрещенные российские соцсети материалы, популяризирующие "Д/ЛНР"

Обвал недостроенного павильона в Харькове квалифицировано как нарушение правил безопасности и халатность

Раненым украинским морякам в российском СИЗО с нового года не выдают лекарств – Денисова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА