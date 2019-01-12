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14:41 12.01.2019

Глава МВД Франции сообщил о жертвах взрыва в Париже

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Глава МВД Франции сообщил о жертвах взрыва в Париже

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в субботу заявил, что взрыв в булочной девятого округа Парижа привел к гибели четырех человек, передает агентство Associated Press.

Министр уточнил, что среди погибших - двое пожарных.

Ранее радиостанция "Франс-энфо" передавала со ссылкой на пожарную службу, что, по последней информации, число пострадавших достигло 36 человек. Среди них - 12 тяжело раненных.

Власти полагают, что причиной взрыв стала утечка газа.

Теги: #associated_press #франция #взрів
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Интерфакс-Украина
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