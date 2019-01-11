События

18:07 11.01.2019

Чиновник Минрегионстроя задержан на взятке в 5 тыс. долл.

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Чиновник Минрегионстроя задержан на взятке в 5 тыс. долл.

Прокуратура Киевской области совместно с Национальной полицией Украины задержала главного специалиста отдела управления госсобственности Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины на получении 5 тыс. долл. неправомерной выгоды.

"Служащий требовал у субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду в сумме 5 тыс долл., которую получил через посредника. За указанные средства мужчина обещал принять положительное решение о предоставлении в аренду помещения государственного предприятия", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в пятницу.

Сотрудник Минрегионстроя задержан 11 января по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, по окончании которых будут решаться вопрос о сообщение задержанному чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #прокуратура #коррупция #минрегионстрой
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