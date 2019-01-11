На выходных в Украине ожидаются небольшие снегопады, на юго-востоке немного похолодает

В ближайшие сутки, 12 января, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, холодный воздух охватит большую часть страны, поэтому в юго-восточной половине температура опять снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в Украине пройдет небольшой снег, ночью в восточной части умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, лишь днем в южной части без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в восточной части, местами в западных, днем и в северных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях и в Приазовье местами 2-7° мороза; днем 0-5°, на севере Левобережья местами 6-8° мороза; в Крыму ночью 0-3 мороза, днем 1-3° тепла,

В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, утром, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,2 градусов выше ноля в 2005 году, самая низкая ночью – на отметке 26,9 градусов мороза в 1950 году.

В воскресенье, 13 января, в Украине местами небольшой снег, лишь в южной части без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура в восточных, южных, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях ночью 5-10° , днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 7-11° мороза, днем 4-8 ° мороза).

В Киеве в воскресенье местами небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.