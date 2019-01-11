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13:19 11.01.2019

Состояние здоровья политзаключенного Клыха ухудшилось - омбудсмен

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Состояние здоровья политзаключенного Клыха ухудшилось - омбудсмен

Состояние здоровья удерживаемого в РФ украинского политзаключенного Станислава Клыха ухудшается, при этом он не получает необходимой медицинской помощи, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на мать политзаключенного Тамару Клых.

"Недавно его поместили в больницу, однако сразу вернули в тюрьму. Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печенке, имеет проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ лишь кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили и вернули в тюремные стены", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Также, по ее словам, Т.Клых сообщила ей о том, что С.Клых не получает письма от родных, хотя они ему пишут дважды в месяц.

Обмудсмен сообщает, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для обеспечения С.Клиха надлежащей медицинской помощью и соответствующим лечением, а также за соблюдением права на общение. "За последние два месяца это уже третье мое обращение к ней об обеспечении соблюдения прав Станислава. Буду ожидать ответов", - написала Л.Денисова, опубликовав скан-копию своего обращения на имя Т.Москальковой от 11 января.

Теги: #здоровье #омбудсмен #денисова #клых
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