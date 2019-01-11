В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

В Днепропетровской области на 11 и 12 января объявлено штормовое предупреждение, ожидаются похолодание и метели, об этом сообщили в управлении гражданской защиты Днепропетровской облгосадминистрации.

"На 11 и 12 января синоптики прогнозируют осложнение погодных условий. В область придет юго-западный циклон. Ожидается ветер 11-12 м/с, метели, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. Похолодание до -7, -13 градусов мороза. Осадки должны прекратиться 13 января", - отметили в управлении гражданской защиты Днепропетровской облгосадминистрации.

Жителям региона спасатели посоветовали по возможности не выезжать на собственных автомобилях. Опасаться линий электропередач, столбов и рекламных щитов - они могут обвалиться.