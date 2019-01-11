События

07:35 11.01.2019

Боевики НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Боевики НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 января российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.... Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал " – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Желтое на Луганском направлении и в районе поселков Водяное и Павлополь на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, один боевиков НВФ погиб и двое получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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