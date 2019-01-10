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19:01 10.01.2019

Украинская армия в 2020 году будет способна действовать полностью по стандартам НАТО – Порошенко

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Украинская армия в 2020 году будет способна действовать полностью по стандартам НАТО – Порошенко

Украинская армия наращивает свою силу, и в 2020 году Вооруженные силы Украины будут способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"В 2020 году ВСУ будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности", - отметил П.Порошенко во время встречи с жителями г.Здолбунов в Ривненской области, сообщает пресс-служба президента в четверг.

Он подчеркнул, что за 4 года были заново созданы ВСУ, и "сегодня – это сотни тысяч должным образом подготовленных, хорошо вооруженных и обеспеченных всем необходимым воинов с вещевым, медицинским, пищевым, боевым, жилым и другим обеспечением".

По его словам, украинская армия способна достойно противостоять врагу и наращивает свою силу – на нужды обороны и безопасности бюджет выделяет сумму, превышающую 5% ВВП.

"Мы инвестируем часть ресурсов в мощности оборонно-промышленного комплекса, восстанавливаем работу конструкторских бюро, создаем новые рабочие места в ОПК. Каждый месяц украинское войско получают десятки и сотни единиц нового и модернизированного оружия, техники, в том числе самолетов и ракет", - подчеркнул П.Порошенко.

Он отметил, что усилия украинского народа и героизм армии вызывают уважение и понимание в мире и позволяют украинской дипломатии укрепить международную коалицию в поддержку Украины, включая санкции, помощь в подготовке специалистов, поставки оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Президент выразил уверенность, что путь Украины в Евросоюз и НАТО поможет обеспечить безопасность украинских границ и суверенитета. "Наш путь – к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов Украины", - сказал П.Порошенко.

Он также отметил, что членство в Европейском Союзе – это путь к благосостоянию страны, а евроатлантическая интеграция – это путь к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан. "И мы доказали, что способны одерживать победы на этом определенном украинским народом пути", - подчеркнул глава государства.

Теги: #всу #порошенко #армия #нато
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